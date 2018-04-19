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Турнир по гольфу для школьников пройдет в Москве 22 апреля
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Турнир по гольфу для школьников пройдет в Москве 22 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Турнир по гольфу для учащихся 1-11 классов организуют в Москве 22 апреля, сообщает пресс-служба Центра патриотического воспитания и школьного спорта департамента образования столицы.
«Турнир департамента образования по гольфу «Олимпийская весна» среди школьных команд пройдет 22 апреля на спортивной базе школы №1409. В турнире примут участие школьники 1-11 классов образовательных организаций столицы. Команду от образовательной организации будут представлять до 10 спортсменов. Турнир пройдет в формате SNAG, позволяющем проводить игру в условиях обычного школьного зала», — говорится в сообщении.
Победители и призеры соревнований будут определяться в командном и личном зачете по наименьшему количеству ударов, добавили в центре. Состязания организованы Центром патриотического воспитания совместно с Федерацией гольфа в рамках реализации проекта «Гольф в школу».
«Его проведению предшествовала большая подготовительная работа: были проведены циклы обучающих семинаров и мастер-классов для преподавателей физической культуры и тренеров образовательных организаций, также были организованы показательные выступления по игре в гольф при проведении городских спортивных фестивалей», — заключили в пресс-службе.
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