Турнир по гольфу для школьников пройдет в Москве 22 апреля

Турнир по гольфу для учащихся 1-11 классов организуют в Москве 22 апреля, сообщает пресс-служба Центра патриотического воспитания и школьного спорта департамента образования столицы.

«Турнир департамента образования по гольфу «Олимпийская весна» среди школьных команд пройдет 22 апреля на спортивной базе школы №1409. В турнире примут участие школьники 1-11 классов образовательных организаций столицы. Команду от образовательной организации будут представлять до 10 спортсменов. Турнир пройдет в формате SNAG, позволяющем проводить игру в условиях обычного школьного зала», — говорится в сообщении.

Победители и призеры соревнований будут определяться в командном и личном зачете по наименьшему количеству ударов, добавили в центре. Состязания организованы Центром патриотического воспитания совместно с Федерацией гольфа в рамках реализации проекта «Гольф в школу».

«Его проведению предшествовала большая подготовительная работа: были проведены циклы обучающих семинаров и мастер-классов для преподавателей физической культуры и тренеров образовательных организаций, также были организованы показательные выступления по игре в гольф при проведении городских спортивных фестивалей», — заключили в пресс-службе.