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Владелец велокоманды ВМС и ФК «Янг Бойз» скончался в возрасте 75 лет
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Владелец велокоманды ВМС и ФК «Янг Бойз» скончался в возрасте 75 лет 

RT на русском 1 час назад
Владелец велокоманды ВМС и швейцарского футбольного клуба «Янг Бойз» Энди Рис скончался на 76-м году жизни.
Об этом сообщает официальный сайт команды из Берна.
Смерть бизнесмена наступила вечером 18 апреля в одной из клиник Цюриха. Рис умер после продолжительной болезни.
При нём ВМС добилась главного успеха в своей истории: в 2011 году австралийский гонщик Кэдел Эванс выиграл генеральную классификацию «Тур де Франс».
ФК «Янг Бойз» в настоящий момент занимает первое место в швейцарской суперлиге за шесть туров до окончания сезона.
Ранее сообщалось, что УЕФА отстранил швейцарский «Сьон» от участия в еврокубках на один сезон.
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