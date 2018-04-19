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Ленобласть собирается передать «Тосно» базу в Рощино после чемпионата мира
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Ленобласть собирается передать «Тосно» базу в Рощино после чемпионата мира 

Советский спорт 1 час назад
— После окончания чемпионата мира по футболу база в Рощино, где будет тренироваться сборная Хорватии, может быть передана «Тосно». На ней сможет проводить тренировки как молодёжный, так и основной состав команды.
Также региональными властями в настоящий момент рассматривается вопрос о постройке стадиона около торгового центра «Мега Дыбенко» специально для «Тосно». Для этого команда должна сохранить место в Премьер-лиге, — сообщает пресс-служба губернатора Ленобласти.
Напомним, во время чемпионата мира в Рощино будет базироваться сборная Хорватии.
«Тосно» с 24 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РФПЛ. Команда из Ленинградской области вышла в финал Кубка России, где сыграет с «Авангардом».
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