Ленобласть собирается передать «Тосно» базу в Рощино после чемпионата мира

— После окончания чемпионата мира по футболу база в Рощино, где будет тренироваться сборная Хорватии, может быть передана «Тосно». На ней сможет проводить тренировки как молодёжный, так и основной состав команды.

Также региональными властями в настоящий момент рассматривается вопрос о постройке стадиона около торгового центра «Мега Дыбенко» специально для «Тосно». Для этого команда должна сохранить место в Премьер-лиге, — сообщает пресс-служба губернатора Ленобласти.

Напомним, во время чемпионата мира в Рощино будет базироваться сборная Хорватии.

«Тосно» с 24 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РФПЛ. Команда из Ленинградской области вышла в финал Кубка России, где сыграет с «Авангардом».