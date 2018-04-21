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Матюшенко: «Тосно» будет счастлив получить в распоряжение футбольную базу в Рощино
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Матюшенко: «Тосно» будет счастлив получить в распоряжение футбольную базу в Рощино 

ТАСС 34 минуты назад
МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольному клубу «Тосно» будет только за счастье получить от Ленинградской области в подарок базу с натуральным полем в Рощино. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор тосненцев Вячеслав Матюшенко.
Власти Ленинградской области рассматривают возможность передачи клубу тренировочной базы в поселке Рощино в Выборгском районе, где во время чемпионата мира по футболу будет тренироваться сборная Хорватии.
"Слухи идут давно, но никаких договоров у нас пока нет. Все будет зависеть от того, как мы выступим в чемпионате и Кубке России. Это прекрасное место, базу все равно нужно кому-то передавать, она хорошая, современная, на ней будет тренироваться сборная Хорватии во время чемпионата мира, поэтому нам только за счастье", — сказал Матюшенко.
"У нас очень дорогая аренда поля, но стадион «Петровский» очень удобный: на нас ходят болельщики, переезды не такие длинные, мы с удовольствием играли бы здесь. «Петровский» нас полностью устраивает, но все будет решаться после сезона. Если будет еще база с натуральным полем для тренировок, будет замечательно, потому что сейчас заниматься на искусственном газоне и играть на естественном — довольно тяжело", — отметил гендиректор.
В среду «Тосно» в гостевом матче одержал победу над московским "Спартаком" в полуфинале Кубка России в серии пенальти со счетом 5:4 и вышел в финал турнира, в котором 9 мая в Волгограде сыграет с курским «Авангардом», выступающим в Футбольной национальной лиге. Победитель турнира получит право сыграть на групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне.
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