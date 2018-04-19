В Рощино на тренировочной базе установлено более 100 видеокамер 

Более 100 видеокамер проследят за безопасностью тренировочной базы для проведения Чемпионата мира по футболу в Рощино.
Данные по обеспечению безопасности тренировочной площадки были представлены на совещании по обеспечению правопорядка под руководством губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
На стадионе учтены все требования ФИФА: помимо видеокамер и двухметрового ограждения база оборудуется системой контроля и управления доступом, включая турникеты, металлодетектеры, досмотровые зеркала; тревожными кнопками и радиостанциями.