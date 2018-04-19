Финал большого дрифта-2018 впервые пройдёт в Хабаровске

На Дальнем Востоке всё готово к сезону большого дрифта, первые заезды российской серии соревнований пройдут на «Приморском кольце» уже 2 мая. Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» пресс-секретарь турнира РДС-Восток Алёна Шестакова, девятый сезон принесёт участникам и зрителям множество сюрпризов. Одним из них станет расширение географии — к столичному Хабаровску и привычному Владивостоку в этом году впервые подключится Благовещенск.

— По традиции откроем сезон во Владивостоке, 2-го мая, затем будет Хабаровск и Благовещенск, финал пройдёт 2 сентября в Хабаровске, — говорит Алёна Шестакова. — Этапы в этом сезоне будут проходить в один день — с утра одиночные, а после обеда парные заезды.

Как оказалось, это удобно для пилотов и максимально динамично для зрителей. Организаторы посмотрят, как болельщики и спортсмены воспримут новшество и, в случае успеха, эта практика продолжится в будущем. Ещё сюрприз — в календаре этого года значится 5 этапов и заключительный впервые пройдёт в Хабаровске, сделано это по просьбе болельщиков. В РДС-Восток решили рискнуть — впервые после 8 лет финалов во Владивостоке.

— У нас есть долгосрочная стратегия проведения этапов серии в максимальном количестве городов Дальнего Востока России, — говорит один из организаторов РДС-Восток Анатолий Аксюточкин. — Ограничивает только наличие хороших асфальтированных площадок, чтобы соревнования прошли на необходимом уровне и предоставили сервис зрителям. Благовещенск давно ждал РДС-Восток, несколько пилотов РДС родом из этого города — Макар Черныш, Иван Канищев, Денис Носов. Думаем, что это будет хорошим, мощным событием для амурчан. В перспективе — Находка, Комсомольск-на-Амуре, Биробиджан, ограничений нет. Будет площадка, и там можно будет провести соревнования РДС-Восток, поверьте, мы это сделаем!