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Все кубанские — призеры. Представители края завоевали четыре награды континентального первенства
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Все кубанские — призеры. Представители края завоевали четыре награды континентального первенства 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
В этом году первенство Европы по спортивному самбо принимала столица Чешской республики. Всего на пражские ковры вышли 290 самбистов в возрасте 17-20 лет из 25 стран Старого Света.
В составе российской сборной выступали четыре представителя Краснодарского края — сочинцы Роман Николава (свыше 100 кг) и Завен Келешьян (74), армавирец Алексей Лазукин (60 кг), а также Анна Юшкова (80 кг) из Курганинска.
По итогам схваток все представители края завоевали награды. На счету Николавы «серебро», в активе Лазукина, Келешьяна и Юшковой бронзовые медали.
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