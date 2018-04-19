Все кубанские — призеры. Представители края завоевали четыре награды континентального первенства

В этом году первенство Европы по спортивному самбо принимала столица Чешской республики. Всего на пражские ковры вышли 290 самбистов в возрасте 17-20 лет из 25 стран Старого Света.

В составе российской сборной выступали четыре представителя Краснодарского края — сочинцы Роман Николава (свыше 100 кг) и Завен Келешьян (74), армавирец Алексей Лазукин (60 кг), а также Анна Юшкова (80 кг) из Курганинска.

По итогам схваток все представители края завоевали награды. На счету Николавы «серебро», в активе Лазукина, Келешьяна и Юшковой бронзовые медали.