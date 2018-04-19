Абоненты «МегаФона» протестировали стадион «Ростов-Арену» онлайн 

На новом стадионе «Ростов-Арена» во время первого тестового матча между футбольным клубом «Ростов» и дальневосточным «СКА-Хабаровск» абоненты «МегаФона» разогнали интернет до 100 Мбит/с и сгенерировали за несколько часов более 160 тысяч мегабайт трафика. «На территории стадиона нашим клиентам доступна современная технология передачи данных LTE Advanced, которая позволяет общаться онлайн на скоростях до 300 Мбит/с, — комментирует Алексей Барков, директор Ростовского регионального отделения „МегаФона“. — При настройке сетей мы учли общемировой тренд: сегодня на крупных спортивных событиях болельщики больше отправляют трафика с места событий, нежели скачивают. Накануне тестового матча наши технические специалисты дополнительно развернули 2 мобильные базовые станции, чтобы абоненты „МегаФона“ с еще большим комфортом могли делиться с друзьями фотографиями и видео, вести прямые трансляции самых напряженных моментов игры желто-синих». В «чаше» стадиона уже запущены более 30 базовых станций «МегаФона», обеспечивающих высокие скорости мобильной сети в подтрибунных и технических помещениях, пресс-зоне и VIP -ложах. Под задачи сопровождения ЧМ-2018 в донской столице «МегаФон» реализует отдельную техническую программу по улучшению качества покрытия сетей 2G/3G/4G/ LTE Advanced на основных объектах турнира и в точках проведения спортивно-развлекательных мероприятий (гостиницы, офисы оргкомитета, фан-зоны, билетный центр, транспортное депо). В левобережной зоне Ростова-на-Дону к подъездам на стадион уже построено 8 базовых станций, а к чемпионату будет запущено более 20 объектов связи.