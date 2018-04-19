МегаФон запустил сверхскоростной интернет LTE Advanced в Оренбуржье

19 апреля 2018 года. Оренбург. «МегаФон» первым в Оренбургской области запустил сверхскоростной мобильный интернет по технологии LTE Advanced. Теперь более 625 000 жителей Оренбуржья могут воспользоваться мобильным доступом на скорости до 300 Мбит/с.

Технология LTE Advanced, являющаяся продолжением привычного уже стандарта 4G/LTE, запущена в городах Оренбург, Сорочинск, Абдулино и посёлке городского типа Акбулак, где в общей сложности проживает почти треть населения региона.

Это стало возможным благодаря использованию дополнительных полос частот в диапазоне 2600 МГц и запуску специального программного обеспечения. В результате сеть оператора позволяет четырехкратно увеличить скорости интернет-доступа для своих абонентов.

«Запуск интернета LTE Advanced в Оренбуржье позволит удовлетворить растущие потребности абонентов в передаче данных. Общий объем интернет-трафика по итогам 2017 года увеличился по сравнению с 2016 годом на 50%, а в сети 4G — на 70%. В месяц абонент в среднем расходует около 5,5 Гб интернета, что на 40% больше чем годом ранее, — отметил Денис Голиков, директор Оренбургского отделения компании «МегаФон». — Новый сверхскоростной интернет-доступ станет ещё одним шагом к цифровизации, позволит комфортнее работать с «тяжелым» контентом в сети и откроет новые перспективы для реализации проектов в сфере бизнеса».

В 2017 году претерпела значительные изменения и структура абонентских устройств, используемых в оренбургской сети оператора. В 4 раза увеличилось количество смартфонов, способных работать в сети LTE Advanced. Это современные устройства последних моделей мировых производителей высокого ценового сегмента.

В рознице ассортимент устройств, поддерживающих технологию LTE Advanced, постоянно расширяется. К примеру, интернет на новых скоростях смогут оценить владельцы смартфонов Samsung Galaxy S8/8+, Lenovo Moto Z, Apple iPhone 6/7/8/Х, ASUS ZenFone 3/4, LG Q6a, Nokia 9, HTC U11, Sony Xperia XZ Premium и других.

Стоимость сверхскоростного мобильного интернета будет равна стоимости существующей услуги. К примеру, 10 ГБ интернет-трафика и безлимит на социальные сети и мессенджеры обойдутся пользователям тарифа «Включайся! Общайся» в 550 рублей в месяц.

На сегодняшний день сеть LTE Advanced уже запущена в более чем 40 регионах России.