Вновь мимо плей-офф?

Фото с сайта БК «НН»Вновь мимо плей-офф?

Воскресное поражение «Нижнего Новгорода» может оказаться для клуба роковым. С учётом сложного календаря «горожане» рискуют второй год оказаться за чертой плей-офф.

Парма (Пермь) — Нижний Новгород — 80:82 (23:26, 19:21, 15:20, 23:15). 5 апреля. Универсальный дворец спорта «Молот». 3576 зрителей.

«НН»: Еловац (24 очка), Одум (12), Стребков (11), Губанов (10), Комолов (8), Попов (6), Узинский (4), Григорьев (3), Панин (3), Торопов (1), Жбанов, Мартынов.

Несмотря на непривычно слабый процент реализации трёхочковых (6 точных бросков из 24), «Нижний» смог добиться важной победы над одним из конкурентов. Большую часть поединка наши контролировали игру, после третьей четверти имели 10-очковый перевес. А на 33-й минуте многие подумали, что интриге уже не суждено возродиться, — 74:60. Но прошло ещё три минуты, и от солидного перевеса волжан почти ничего не осталось — 74:72.

Концовка получилась очень жаркой. За счёт тактических фолов «Парма» едва не совершила чудо. Попади Коди Миллер-Макинтайр (всего — 27 очков) из-за дуги в унисон с сиреной, для нас это стало бы настоящей трагедией.

Нижний Новгород — ЦСКА (Москва) — 90:104 (24:20, 21:32, 22:29, 23:23). 9 апреля. КРК «Нагорный». 2598 зрителей.

«НН»: Григорьев (16), Губанов (15), Одум (15), Комолов (8), Еловац (7), Мартынов (6), Узинский (6), Попов (6), Торопов (6), Панин (5), Жбанов, Стребков.

«Товарищеская игра закончилась». Это первое, что сказал на послематчевой пресс-конференции наставник «горожан» Зоран Лукич. К сожалению, на сегодня класс команд не сопоставим, поэтому посыл сербского специалиста понятен.

Армейцы, уверенно выигравшие регулярный сезон в Евролиге УЛЕБ (24 победы и 6 поражений), могли себе позволить сыграть по бразильской системе: вы нам забьёте сколько сможете, а мы вам — сколько захотим. Интересно, что ЦСКА впервые повёл в счёте только на 3-й минуте второго периода — после дальнего попадания Нандо Де Коло (31:29), после чего лидерство уже не упускал. В составе москвичей почти 17 минут провёл на площадке экс-капитан «Нижнего Новгорода» Семён Антонов , набравший 7 очков.

Нижний Новгород — Енисей — 79:85 (13:26, 26:19, 18:18, 22:22). 15 апреля. КРК «Нагорный». 1421 зритель.

«НН»: Еловац (16), Одум (16), Узинский (16), Григорьев (13), Стребков (6), Торопов (6), Губанов (4), Комолов (2), Панин.

Не исключено, что хозяева ещё до игры записали себе в актив победу над аутсайдером. Безобразная первая четверть и слабое начало второй заставили зал загрустить — 19:36. И всё-таки трёхочковый Джейкоба Одума перед большим перерывом подарил нам надежду — 39:45. А к 23-й минуте «Нижний» полноценно возвратился в игру — 48:49. Но стоило «Енисею» вырваться вперёд на 5-7 очков, как он мёртвой хваткой вцепился в свой перевес. И только за пару минут до финальной сирены Стеван Еловац вновь сделал наши шансы на успех осязаемыми — 77:79. Увы, уже в следующей атаке сибиряки забили с фолом и фактически сняли вопрос о победителе.

Зоран ЛУКИЧ, главный тренер «Нижнего Новгорода»:

— Я хочу поздравить нашего соперника с полностью заслуженной победой. Моя команда вышла сегодня на матч по-пижонски. Не могу сказать, что это касается всех игроков, но некоторые работали исключительно на собственную статистику, а не на командный результат. Наверное, думают уже, где проведут следующий сезон. Всю неделю объясняли команде, что соперник будет играть спокойно и расслабленно, без давления, но пока мы на площадке сообразили, что к чему, исход матча решился в первой четверти. Из-за этого поражения мы практически потеряли шансы на выход в плей-офф.

Итак, нижегородцам осталось провести четыре матча. И в каждом из них будет очень трудно добиться победы. Ведь соперники — «Зенит» (22 апреля, игра дома), УНИКС (29 апреля, в гостях), «Автодор» (8 мая, дома), «Локомотив-Кубань» (12 мая, дома). Справедливости ради отметим, что у конкурентов тоже тяжёлый календарь, а посему концовочка «регулярки» нас ждёт ещё та!

Дмитрий ВИТЮГОВ

И В П %

1. ЦСКА 22 20 2 90,9 2. УНИКС 20 18 2 90,0 3. Зенит 18 13 5 72,2 4. Локомотив-Кубань 19 13 6 68,4 5. Химки 21 12 9 57,1 6. Автодор 19 10 9 52,6 7. Нижний Новгород 20 7 13 35,0 8. Парма 20 7 13 35,0 9. ВЭФ 20 7 13 35,0 10. Цмоки-Минск 21 7 14 33,3 11. Астана 21 6 15 28,6 12. Калев 22 6 16 27,3 13. Енисей 19 5 14 26,3