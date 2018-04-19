Моуринью побить трансферный рекорд для вратарей

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью определился с заменой для голкипера своей команды Давида Де Хеа, которого слухи активно связывают с мадридским "Реалом"

Так, по сведениям испанской прессы, в случае расставания с 27-летним вратарем, наставник «красных дьяволов» намерен привезти на «Олд Траффорд» «первого номера» каталонской «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена. Учитывая, что «сине-гранатовые» вряд ли будут готовы отпустить немца, португальский специалист рассчитывает получить от своего клуба на его приобретение 180 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте игрока.