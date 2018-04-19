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Моуринью побить трансферный рекорд для вратарей
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Моуринью побить трансферный рекорд для вратарей 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью определился с заменой для голкипера своей команды Давида Де Хеа, которого слухи активно связывают с мадридским "Реалом".
Так, по сведениям испанской прессы, в случае расставания с 27-летним вратарем, наставник «красных дьяволов» намерен привезти на «Олд Траффорд» «первого номера» каталонской «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена. Учитывая, что «сине-гранатовые» вряд ли будут готовы отпустить немца, португальский специалист рассчитывает получить от своего клуба на его приобретение 180 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте игрока.
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