Четыре российских вуза заняли призовые места на мировом турнире по программированию

19 апреля в Пекине завершилась Международная студенческая олимпиада по программированию, в которой приняли участие команды из России. По итогам конкурса представители российских вузов заняли I и III места. Об этом сообщает официальный сайт соревнования.

В финале крупнейшего мирового первенства выступили 140 команд из 51 страны, в том числе 11 российских команд, 5 из которых представляли вузы — участники Проекта 5-100: МФТИ, Университет ИТМО (рекордсмены мира по количеству побед), ВШЭ , УрФУ и НГУ. Кубок чемпионов завоевал МГУ , первое место с ним разделил МФТИ, еще два российских вуза, Университет ИТМО и УрФУ, заняли третье место.

Командам-участникам было предложено решить 13 задач. Места в финале распределялись не только по количеству решеных задач, но и по затраченному времени. Команда из МГУ решила 9 задач, но потратила больше времени, чем команда МФТИ. В результате у обеих команд «золото» соревнований, а МГУ получил кубок чемпионов. Помимо россйиских команд первое место заняли Пекинский университет и Токийский университет. «Серебро» досталось Сеульскому университету, Университету Южного Уэльса, Университету Синьхуа и Шанхайскому университету Джао-тонг. «Бронзу» вместе с Университетом ИТМО и УрФУ разделили Университет Центральной Флориды, Массачусетский университет технологий и Вильнюсский университет.

Международная студенческая олимпиада по программированию проводится ежегодно c 1977 года под эгидой Ассоциации вычислительной техники (ACM). В финал чемпионата попадают команды, прошедшие многоступенчатый отбор на региональных этапах. С 2000 года команды из России побеждают в соревновании уже в тринадцатый раз. Шесть лет, с 2012 по 2017 год, кубок мира передавали друг другу две петербургские команды — СПбГУ и Университет ИТМО, обладающий мировым рекордом по количеству чемпионских титулов: на счету у него семь кубков.

Все призеры ICPC получают солидную денежную премию: команда чемпионов — 15 000 долларов США; команды, завоевавшие золотые медали — по 7500 долларов; серебряные призеры — по 6000 долларов, а команды, взявшие бронзу, — по 3000.

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