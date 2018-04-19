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Команда МГУ победила в мировом чемпионате по программированию ICPC
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Команда МГУ победила в мировом чемпионате по программированию ICPC 

RB.ru 1 час назад
World Champion #ICPC2018 — Moscow State University
Northern Eurasia Champion
First to solve Problems G  First to solve Problem H pic.twitter.com/VAYR02MV9S
— ICPCNews (@ICPCNews) 19 апреля 2018 г.
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