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Команда МГУ победила в мировом чемпионате по программированию ICPC
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Команда МГУ победила в мировом чемпионате по программированию ICPC
RB.ru
1 час назад
Комментарии
World Champion #ICPC2018 —
Moscow State University
Northern Eurasia Champion
First to solve Problems G First to solve Problem H pic.twitter.com/VAYR02MV9S
— ICPCNews (@ICPCNews) 19 апреля 2018 г.
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