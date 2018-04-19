Ещё
«Мон\'дэлис Русь» и футболисты сборной России ищут селфи-капитана и не только
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Мон\'дэлис Русь» и футболисты сборной России ищут селфи-капитана и не только 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
В роликах из новой кампании «Мон'дэлис Русь» футболисты сборной России неумело делают селфи, спят и скучают за партией в шахматы в ожидании достойного соперника.
Серия рекламных видео приурочена к запуску промокампании «Кубок Вкуса 2018».
«Мон'дэлис Русь» совместно с агентством FCB Moscow и сборной России по футболу представили новую рекламную кампанию. Ее участники могут получить шанс забить гол вратарю сборной России Игорю Акинфееву, сыграть матч 5 на 5 со сборной, стать селфи-капитаном сборной или провести время с футболистами.
Кампания «Кубок Вкуса 2018» включает в себя стратегию позиционирования на территории футбола, ключевые изображения, онлайн-видео и баннеры в интернете.
Промо завершится большим мероприятием, в рамках которого победители акции смогут встретиться с футболистами, а все желающие отлично провести время и поболеть за любимую сборную.
«Самым сложным было найти время для съемки в очень плотном графике футболистов нашей сборной, но в итоге все получилось наилучшим образом. Теперь ждем финальный ивент, чтобы посмотреть на игру победителей розыгрыша с футболистами Сборной России», — рассказывает Даниеле Панчетти, креативный директор агентства FCB Moscow.
«Футболисты сборной очень профессионально и быстро отработали на съемке. И даже бабушка, которая появилась в одном из роликов, отлично справилась со своей футбольной ролью», — добавляет Максим Копышев, руководитель отдела ТВ и Digital производства FCB Moscow.
Состав творческой группы:
Мон'дэлис Русь (клиент)
Диана Мамулян— Бренд— менеджер TUC Мария Комбарова — Старший менеджер группы брендов Юлия Ким— Старший менеджер группы брендов
FCB Moscow (агентство)
Daniele Pancetti — Креативный директор Shilpa Sinha — Директор по стратегическому планированию Мария Лебецкая — Директор группы по работе с клиентами Marc Biffi — Старший арт-директор Кристина Панова — Копирайтер Максим Копышев — Руководитель отдела ТВ и диджитал производства
Sostav.ru: последние новости
Денис Глушаков сыграл в футбол на черном поле в ролике LG Строители прочитали стихи Михалкова в новой кампании ФСК «Лидер» BIOCAD двигает вперед российскую науку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме1
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним118
Кержаков назвал самую красивую спортсменку планеты
Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США1
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной4
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение