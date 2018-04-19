Нижегородского чемпиона Европы по тайскому боксу в Подмосковье избил охранник

Чемпион Европы по тайскому боксу Иван Пентка подвергся нападению охранников нового жилого комплекса в Одинцово, передает телеграм-канал Mush.

По данным телеграм-канала, выходя в магазин, спортсмен забыл ключи от калитки, из-за чего на обратном пути решил перелезть через забор. Заприметивший Ивана охранник, догнал его и потребовал объяснений. Боец посчитал эту процедуру излишней, за что впоследствии был избит. Сразу после случившегося, Пентка обратился с заявлением в местный отдел полиции. В настоящий момент обстоятельства инцидента устанавливаются.

Фото: Нижегородская академия Муай Тай