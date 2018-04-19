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Нижегородского чемпиона Европы по тайскому боксу в Подмосковье избил охранник
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Нижегородского чемпиона Европы по тайскому боксу в Подмосковье избил охранник 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Чемпион Европы по тайскому боксу Иван Пентка подвергся нападению охранников нового жилого комплекса в Одинцово, передает телеграм-канал Mush.
По данным телеграм-канала, выходя в магазин, спортсмен забыл ключи от калитки, из-за чего на обратном пути решил перелезть через забор. Заприметивший Ивана охранник, догнал его и потребовал объяснений. Боец посчитал эту процедуру излишней, за что впоследствии был избит. Сразу после случившегося, Пентка обратился с заявлением в местный отдел полиции. В настоящий момент обстоятельства инцидента устанавливаются.
Фото: Нижегородская академия Муай Тай
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