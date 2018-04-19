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В Екатеринбурге военные полицейские покажут мастерство гонщиков
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В Екатеринбурге военные полицейские покажут мастерство гонщиков 

Российская Газета 1 час назад
Окружной этап международного армейского конкурса «Страж порядка» проходит в эти дни в Екатеринбурге.
Соревнуются в различных дисциплинах подразделения военной полиции — 150 человек в составе команд из 38 комендатур Центрального военного округа. Также среди участников — представители Казахстана и Таджикистана.
Участникам предстоит пройти три этапа конкурса: огневой, гонку патрульного наряда и командную гонку. Военнослужащие на УАЗах преодолеют трассу с препятствиями. При этом они отработают нормативы по радиационной, химической и биологической защите, ремонту автомобиля. Также полицейским предстоит задержать и обезвредить «нарушителей».
Победители представят подразделение военной полиции на всероссийском этапе конкурса в Москве.
Между тем  Ранее на Чебаркульском полигоне прошел окружной этап «Танкового биатлона». Впервые в него была включена гонка в составе команды из трех танков, одновременно преодолевающие трассу. Победителями состязаний стали экипажи 90-й танковой дивизии, которая дислоцируется здесь же на Южном Урале. В общем зачете конкурса «Суворовский натиск» первое место заняли мотострелки из Поволжья.
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