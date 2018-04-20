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Воронежский облсуд отправил в колонию за пытки главу районного угрозыска с подчинёнными
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Воронежский облсуд отправил в колонию за пытки главу районного угрозыска с подчинёнными 

Вести Воронеж 45 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Экс-полицейские пытались обжаловать реальные сроки наказания. Воронежский облсуд в пятницу, 20 апреля, оставил в силе приговор троим бывшим полицейским. Они пытались обжаловать реальные сроки наказания за пытки задержанных, но безуспешно. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказали в суде. Троих полицейских осудил Семилукский райсуд в декабре 2017 года. Приговор начальнику Семилукского уголовного розыска Юрию Чертову, начальнику полиции по оперативной работе Роману Купавцеву и оперуполномоченному Юрию Плеханову вынесли за превышение должностных полномочий. Как сообщали в прокуратуре Воронежской области, в январе 2016 года Купавцев, Чертов и Плеханов пытались получить признательные показания у четверых парней. По сведениям «Вести-Воронеж», молодых людей заподозрили в краже чипсов из магазина местной автозаправки. Чтобы те признались в преступлениях, полицейские угрожали задержанным и периодически били их в отделе полиции. По итогам рассмотрения дела суд признал Купавцева, Чертова и Плеханова виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В наказание Купавцев получил 2 года 2 месяца в колонии-поселении, его коллеги Чертов и Плеханов — по 2 года в колонии-поселении. Кроме того, полицейских лишили права занимать должности в органах власти и правоохранительных органах на срок 3 года. Оксана Грибкова
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