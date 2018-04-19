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Воронежский облсуд утвердил реальный срок хозяину медведя-убийцы
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Воронежский облсуд утвердил реальный срок хозяину медведя-убийцы 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Михаилу Харину не удалось обжаловать приговор. Воронежский облсуд утвердил обвинительный приговор 49-летнему хозяину медведя, который в Семилуках растерзал 86-летнего пенсионера. В наказание Михаилу Харину в феврале было назначено 1,5 года исправительной колонии общего режима. Хозяин медведя попытался обжаловать приговор, однако Воронежский облсуд оставил решение без изменения, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в четверг, 19 апреля. Против удовлетворения жалобы Харина возражал прокурор Семилукского района Дмитрий Гаррес, лично участвовавший в процессе. Суд согласился с его позицией. Приговор хозяину медведя вступил в законную силу. Михаила Харина признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Мужчине грозило до 6 лет лишения свободы, однако суд назначил более мягкое наказание. Медведь из частного зоопарка 48-летнего Михаила Харина сбежал утром воскресенья, 15 октября. По данным СКР, животное смогло выбить доску в вольере (по информации «Вести-Воронеж», медведь ещё и совершил подкоп). Животное оказалось на улице Ленина и растерзало работавшего на соседнем участке 86-летнего пенсионера, тот скончался на месте. Хозяин зоопарка попытался успокоить медведя, из-за чего тоже получил травмы — его увезли на «скорой». Гулявший по улице медведь попал на видео. Выехавший на место происшествия наряд полиции был вынужден в соответствии с законом уничтожить представлявшего опасность зверя, выстрелив в него из табельного ружья. При этом жители Семилук рассказали, что медведь уже пытался сбежать из вольера из-за голода. В частном зоопарке жили около 30 животных и птиц. Ранее Михаил Харин говорил журналистам «Вести-Воронеж», что медведь у него практически ручной. Животное начинало агрессировать только на пьяных людей. Директор частного зоопарка предстал пред судом в январе 2018 года. Михаил Харин не отрицал, что вольер для питомца строил без каких-либо разрешительных документов и совсем не ожидал, что хлипкая конструкция приведёт к смерти человека. Произошедшее 15 октября происшествие мужчина называл «стечением обстоятельств». Дарья Крымова
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