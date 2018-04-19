Меркадо: «Если я ударю Месси, я не смогу вернуться в Аргентину»

Защитник «Севильи» Габриэль Меркадо поделился ожиданиями от финала Кубка Испании, в котором его команда уже в эту субботу сыграет против каталонской «Барселоны».

"Если я ударю Месси, я не смогу вернуться в Аргентину. Его невозможно остановить. Он по-прежнему хочет играть в футбол. Он всегда нацелен на ворота, что доставляет неудобства сопернику. Он — лучший, безо всяких оговорок. Он появляется на всех участках поля, бьет по воротам и раздает передачи…

В субботу у нас будет много оборонительной работы, мы должны сыграть идеально. У нас есть мечта о трофее, и этого у нас никто не отнимет", — цитирует 31-летнего бека AS.