Ещё
Меркадо: «Если я ударю Месси, я не смогу вернуться в Аргентину»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Меркадо: «Если я ударю Месси, я не смогу вернуться в Аргентину» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Защитник «Севильи» Габриэль Меркадо поделился ожиданиями от финала Кубка Испании, в котором его команда уже в эту субботу сыграет против каталонской «Барселоны».
"Если я ударю Месси, я не смогу вернуться в Аргентину. Его невозможно остановить. Он по-прежнему хочет играть в футбол. Он всегда нацелен на ворота, что доставляет неудобства сопернику. Он — лучший, безо всяких оговорок. Он появляется на всех участках поля, бьет по воротам и раздает передачи…
В субботу у нас будет много оборонительной работы, мы должны сыграть идеально. У нас есть мечта о трофее, и этого у нас никто не отнимет", — цитирует 31-летнего бека AS.
Soccer News: последние новости
Гвардиола заинтересован в подписании своего бывшего подопечного Глушаков: "После такого поражения я буду сильнее" Венгер: "Атлетико" - фаворит, но в наш лучший день можем их победить"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кержаков назвал самую красивую спортсменку планеты
ХК ЦСКА наказал нападающего за сон
Погребняку диагностирован разрыв ахиллового сухожили
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним119
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение