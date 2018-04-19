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Силкин: «Если крыша у Скроботова не съедет, может, что-то из него и получится»
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Силкин: «Если крыша у Скроботова не съедет, может, что-то из него и получится» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил перспективы 17-летнего защитника «Зенита» Ильи Скроботова. Юный футболист стал автором победного мяча в игре с «Динамо» (2:1) в 23 туе чемпионата России.
«Если крыша не съедет, может, что-то и получится. Все зависит от того, как парень 2000-го года рождения воспримет произошедшее с ним сегодня.
Часто бывает, что у ребят кружится голова от сиюминутного успеха, после чего они теряют все, к чему шли. Не хотелось бы, чтобы со Скроботовым это произошло.
Габаритный такой парень, центральный защитник с хорошими антропометрическими данными, настоящий такой крепкий защитник.
Хотелось бы, чтобы наши молодые футболисты шли вперед и появлялись, тем более на такой дефицитной позиции. Так что будем надеяться, что Скроботов вырастет в крепкого футболиста», — приводит слова Силкина.
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