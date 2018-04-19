Федерация Московской области выдвинула Драчёва на пост президента СБР

Федерация биатлона Московской области официально выдвинула четырёхкратного чемпиона мира Владимира Драчёва на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).

«16 апреля состоялась собрание Правления РОО ФБМО, на котором были приняты следующие решения:

1. Выдвинуть кандидатом на должность президента СБР Владимира Петровича Драчева; 2. В состав Совета СБР — Геннадия Михайловича Раменского; 3. В состав Правления СБР — Алексея Викторовича Нуждова; 4. В состав контрольно-ревизионной комиссии СБР — Галину Александровну Черняеву; 5. Делегатом на отчетно-выборную конференцию СБР — Татьяну Петровну Аникееву", — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации.