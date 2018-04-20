Ещё
В Перми представили медаль второго международного марафона
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Перми представили медаль второго международного марафона 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Награду украсил медведь из промыслового календаря, найденного в Республике Коми в 1975 году.
На страницах артефакта также представлены другие животные. Планируется, что их изображения появятся на медалях следующих международных марафонов, которые пройдут в краевой столице.
Пока медаль с изображением медведя из древнего календаря, который датируется концом первого— началом второго тысячелетия нашей эры, существует в единственном экземпляре.
Как сообщает администрация Перми, награда выполнена из латуни. Ко дню пермского международного марафона выпустят медали двух образцов, которые будут отличаться по размерам: на длинные дистанции диаметром девять сантиметров, на три километра — около семи сантиметров.
Напомним, второй марафон пройдёт в Перми 9 сентября. Сейчас на него зарегистрировались 1116 человек.
АиФ Пермь: последние новости
«Молот-Прикамье» в домашнем матче уступил хоккейному клубу «Химик Вс» В Пермь приедет чемпион мира по греко-римской борьбе Александр Карелин «Амкар» разгромил «Факел» и вышел в 1/8 финала Кубка России
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз135
Сборная России проиграла Швеции17
Россияне уничтожили французов на ЧМ22
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним122
Фанаты разбили голову тренеру «Бешикташа»1
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение