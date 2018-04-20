В Перми представили медаль второго международного марафона

Награду украсил медведь из промыслового календаря, найденного в Республике Коми в 1975 году.

На страницах артефакта также представлены другие животные. Планируется, что их изображения появятся на медалях следующих международных марафонов, которые пройдут в краевой столице.

Пока медаль с изображением медведя из древнего календаря, который датируется концом первого— началом второго тысячелетия нашей эры, существует в единственном экземпляре.

Как сообщает администрация Перми, награда выполнена из латуни. Ко дню пермского международного марафона выпустят медали двух образцов, которые будут отличаться по размерам: на длинные дистанции диаметром девять сантиметров, на три километра — около семи сантиметров.

Напомним, второй марафон пройдёт в Перми 9 сентября. Сейчас на него зарегистрировались 1116 человек.