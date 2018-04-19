В центре — медведь: в Перми презентовали медаль второго международного марафона

На ней изображён медведь из древнего охотничьего промыслового календаря. Как и в прошлом году, медаль будет двух размеров: на длинные дистанции диаметром девять сантиметров, на три километра — семь сантиметров. Пермский Международный марафон — это мероприятие, в котором могут все желающие могут пробежать по центральным улицам города. В Марафоне есть несколько дистанций: 3 километра, 10 километров, 21,1 километр (полумарафон) и 42,195 километра (марафон). В 2018 году событие пройдёт 9 сентября. На финише всем участникам будут раздавать медали. Главным украшением награды стал медведь из древнего промыслового календаря. В дальнейшем на ней появятся изображения других животных: оленя, горностая, росомахи, лося, выдры, лисицы, белки и куницы. Календарь был найден в 1975 году в Республике Коми. С его помощью охотники определяли, когда можно охотиться на того или иного зверя, а когда животное спит или ждёт потомство. Организаторы считают, что со временем постоянные участники марафона смогут собрать уникальную коллекцию наград — медали будут вручать всем, кто финишировал. Автором эскиза медали для марафона-2018 стал Рустам Исмагилов. — Медаль сделана из латуни, это пока единственный существующий экземпляр, — рассказал Рустам. — Как и в прошлом году, медаль будет двух размеров — на длинные дистанции диаметром девять сантиметров, на три километра — порядка семи сантиметров. Второй Пермский международный марафон пройдёт 9 сентября. Сейчас на него зарегистрировались 1116 человек. Одну из дистанций пробежит и глава Перми — Дмитрий Самойлов . Самой младшая участница из Перми — ей один год, самый взрослый — из села Вознесенского — ему 81 год. Регистрация на второй Пермский международный марафон проходит на сайте.

Первый международный марафон прошёл в Перми 3 сентября 2017 года. Участниками забегов стали более шести тысяч человек из Перми, Городов России и других стран. Фотографии можно посмотреть здесь.