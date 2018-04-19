Гендиректором ОЭЗ «Тольятти» стал бывший мэр Автограда Сергей Андреев 

В четверг, 19 апреля, в должность генерального директора АО «ОЭЗ ППТ „Тольятти“ вступил Сергей Андреев, сообщает сайт Особой экономической зоны.
Решение о назначении Сергея Андреева было принято Советом директоров компании 4 апреля 2018 года.
До настоящего времени Сергей Андреев занимал пост врио заместителя председателя правительства Самарской области, возглавлял мэрию Тольятти (2012 — 2017 гг.), избирался депутатом Тольяттинской городской Думы (2000 — 2007 гг.) и Самарской Губернской Думы (2007 — 2010 гг.)