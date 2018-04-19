Гендиректором ОЭЗ «Тольятти» стал бывший мэр Автограда Сергей Андреев

В четверг, 19 апреля, в должность генерального директора АО «ОЭЗ ППТ „Тольятти“ вступил Сергей Андреев , сообщает сайт Особой экономической зоны.

Решение о назначении Сергея Андреева было принято Советом директоров компании 4 апреля 2018 года.