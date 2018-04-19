Выбери лучшего хоккеиста в новейшей российской истории

«Чемпионат» объявляет о старте голосования, приуроченного к старту чемпионата мира по хоккею 2018, в котором предлагаем вам поучаствовать в выборе лучшего хоккеиста в новейшей российской истории (то есть с 1992 года, когда на чемпионате мира впервые дебютировала сборная команда Российской Федерации).

Отметим, что наш баттл подразумевает групповую стадию (4 группы) и стадию плей-офф (начиная с 1/4), где шансы на победу будут иметь не только фавориты, а значит абсолютно любой хоккеист, при условии вашей поддержки, сможет победить. Вам всего-лишь нужно проголосовать за него в опросе и желательно аргументировать свой выбор в комментариях.

Принять участие в голосовании можно в группе «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».