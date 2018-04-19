Ещё
Выбери лучшего хоккеиста в новейшей российской истории
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выбери лучшего хоккеиста в новейшей российской истории 

Чемпионат.com 3 часа назад
«Чемпионат» объявляет о старте голосования, приуроченного к старту чемпионата мира по хоккею 2018, в котором предлагаем вам поучаствовать в выборе лучшего хоккеиста в новейшей российской истории (то есть с 1992 года, когда на чемпионате мира впервые дебютировала сборная команда Российской Федерации).
Отметим, что наш баттл подразумевает групповую стадию (4 группы) и стадию плей-офф (начиная с 1/4), где шансы на победу будут иметь не только фавориты, а значит абсолютно любой хоккеист, при условии вашей поддержки, сможет победить. Вам всего-лишь нужно проголосовать за него в опросе и желательно аргументировать свой выбор в комментариях.
В первую группу участников включены: Евгений Набоков, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Алексей Яшин, Сергей Гончар, Сергей Фёдоров, Сергей Брылин и Владимир Малахов.
Принять участие в голосовании можно в группе «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
Сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
Чемпионат.com: последние новости
Хавбек «Атлетико» дисквалифицирован на 8 матчей за оскорбления арбитра Разин: может, Шумаков плохо тренируется или нарушил режим, поэтому и не играет Погребняк: когда почувствовал боль в ахилле, подумал, что меня ударили сзади
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз1
Кержаков назвал самую красивую спортсменку планеты
ХК ЦСКА наказал нападающего за сон
Погребняку диагностирован разрыв ахиллового сухожили
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним119
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение