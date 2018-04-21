«Мама в деле»: «активные граждане» выбрали темы женских бизнес-тренингов

По инициативе участников проекта «Активный гражданин» московский Женский деловой центр запустил серию консультаций, тренингов и мастер-классов для начинающих предпринимателей. Темы для занятий в рамках проекта «Мама в деле» тоже выбрали «активные граждане». Всего в голосовании приняли участие более 200 тысяч человек.

26 апреля в 10:00 во флагманском центре «Мои документы» состоится первая лекция — «Управление малым бизнесом и проведение переговоров в команде». Именно эта тема оказалась наиболее популярной среди участников голосования.

Благодаря живому формату мультитренингов, лекциям и практике в деловой игре, женщины смогут восстановить профессиональные навыки после перерыва в работе, изучить техники планирования времени и создать новый имидж. Занятия проведут эксперты — коучи, HR-менеджеры, бизнесмены.

Также в Женском деловом центре проводят консультации юристы и экономисты по правовым аспектам регулирования предпринимательской деятельности и взаимодействия с властями. Такие занятия будут полезны москвичкам, планирующим начать свое дело. Слушательницы семинаров и тренингов научатся управлению проектами, освоят приемы постановки целей и их достижения, узнают основные этапы создания бизнеса, регистрации и организации предприятия, алгоритмы открытия нового дела, правила проведения переговоров и заключения сделок.

Кроме того, в этом году в центре пройдут встречи «Защита своих интересов в ходе деловых переговоров», «Проведение переговоров в команде» и «Правовые аспекты регулирования предпринимательской деятельности и взаимодействия с властями».

В прошлом году в Женском деловом центре провели семь тренингов в рамках курса «Стрессоустойчивость в профессиональной деятельности» для женщин в декрете, планирующих продолжить работать. На занятиях молодые мамы ознакомились с причинами возникновения стресса и его последствиями, рассмотрели техники преодоления и профилактики тревожных состояний. Тему тренингов также определили участники проекта «Активный гражданин». В голосовании приняли участие свыше 127 тысяч человек.