Форум по развитию женского предпринимательства пройдёт в первый день ПМЭФ 

Организация Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) запланировала проведение межрегионального форума по развитию женского предпринимательства 23 мая, в первый день Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.
Комитет по развитию женского предпринимательства «Опоры России» окажет поддержку в проведении мероприятия.
Тема консолидации женщин-предпринимателей будет продолжена на втором Евразийском женском форуме, который пройдёт 20 — 21 сентября в Санкт-Петербурге. Оператор мероприятия — фонд «Росконгресс».
Ранее ФАН сообщало, что утверждена деловая программа Петербурга на ПМЭФ.