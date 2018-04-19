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На ПМЭФ-2018 обсудят развитие женского предпринимательства
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На ПМЭФ-2018 обсудят развитие женского предпринимательства 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Межрегиональный форум организован Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию и пройдет при поддержке комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России».
Межрегиональный форум по развитию женского предпринимательства пройдет в стартовый день Петербургского международного экономического форума. Мероприятие организовано Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию ЮНИДО и состоится при поддержке комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России».
Женское предпринимательство является одним из ключевых элементов мирового экономического развития. Международная организация труда фиксирует, что треть всех предпринимателей в мире — это женщины. Около 37% совокупного ВВП формируется благодаря их деятельности.
Индекс женской предпринимательской активности WBI (Women Business Index) с момента старта исследования в 2015 году находится в возрастающем тренде. Сегодня мировой потенциал развития женского предпринимательства остается стабильно высоким.
Форум предоставляет уникальную возможность обмена необходимой информацией для налаживания и укрепления бизнес-контактов и международной кооперации. Фонд «Росконгресс» и ЮНИДО имеют успешную историю сотрудничества. В прошлом году в Петербургском международном экономическом форуме принимали участие представительные делегации участников двух межрегиональных форумов ЮНИДО, посвященных вопросам взаимодействия малого и среднего предпринимательства России и стран Латинской Америки, а также на полях ПМЭФ состоялся аналогичный форум, посвященный проблематике женского предпринимательства в Европе и арабских странах.
В 2017 году Межрегиональный форум ЮНИДО собрал на площадке XXI ПМЭФ более 200 участников, которые констатировали актуальность и востребованность повестки мероприятия.
«Наша деятельность направлена на расширение участия женщин в экономике, на содействие в приобретении ими навыков и получении доступа к ресурсам для развития предпринимательской деятельности. Сегодня открывается хорошая возможность, чтобы российский бизнес пришел в арабские страны, и наоборот — бизнес арабских стран вышел на российский рынок», — отметила президент совета арабских женщин-предпринимателей Ee Высочество шейха Хисса Саад аль-Абдулла аль-Салем ас-Саббах.
Тема консолидации женщин-предпринимателей будет продолжена на втором Евразийском женском форуме, который состоится 20—21 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге.
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