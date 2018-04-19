Могилевец часто смотрит футбол без звука

«Я начинал смотреть футбол с папой и братом, и мне всегда нравился Владимир Маслаченко . Там и цитаты были интересные, и футбол он понимал. Сейчас мне нравится слушать Юрия Розанова , а из молодых отметил бы Дмитрия Шнякина и Сергея Кривохарченко. Они симпатичны именно своей подачей материала.

В половине случаев я смотрю футбол без звука. Комментарий — неотъемлемая часть просмотра футбола, но иногда ты изнутри знаешь какую-то ситуацию, как хотел сыграть футболист, а комментатор говорит другое, в каких-то моментах становится смешно. Именно от мнения комментаторов очень многое складывается в отношении людей, которые не находятся внутри футбола, не понимают какие-то моменты. Может сложиться мнение, что какая-то команда или футболист плохие, если сделать акцент на ошибке, а она же могла случиться не из-за того, что игрок не готов к матчу или расслаблен. Иногда ошибка происходит, когда футболист хочет обострить ситуацию на поле, сыграть нестандартно.