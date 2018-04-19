Ещё
Могилевец часто смотрит футбол без звука
Далее:
Читайте также:
Ещё

Могилевец часто смотрит футбол без звука 

LiveSport.Ru 3 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Полузащитник казанского «Рубина» Павел Могилевец заявил, что часто смотрит футбол без звука.
«Я начинал смотреть футбол с папой и братом, и мне всегда нравился Владимир Маслаченко. Там и цитаты были интересные, и футбол он понимал. Сейчас мне нравится слушать Юрия Розанова, а из молодых отметил бы Дмитрия Шнякина и Сергея Кривохарченко. Они симпатичны именно своей подачей материала.
В половине случаев я смотрю футбол без звука. Комментарий — неотъемлемая часть просмотра футбола, но иногда ты изнутри знаешь какую-то ситуацию, как хотел сыграть футболист, а комментатор говорит другое, в каких-то моментах становится смешно. Именно от мнения комментаторов очень многое складывается в отношении людей, которые не находятся внутри футбола, не понимают какие-то моменты. Может сложиться мнение, что какая-то команда или футболист плохие, если сделать акцент на ошибке, а она же могла случиться не из-за того, что игрок не готов к матчу или расслаблен. Иногда ошибка происходит, когда футболист хочет обострить ситуацию на поле, сыграть нестандартно.
Когда Валерий Георгиевич Карпин комментировал матчи, его было интересно слушать. Он разбирается в футболе, сам играл, был на нашем месте. А мнение людей, которые разбираются, добивались многого на высоком уровне, тоже интересны», — цитирует хавбека «Р-Спорт».
LiveSport.Ru: последние новости
Гилерме – на втором месте по «сухим» матчам за «Локомотив» Венгер назвал Лигу Европы «приоритетом» для «Арсенала» На сайте ФИФА стартовал последний этап продаж билетов на ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз1
Кержаков назвал самую красивую спортсменку планеты
ХК ЦСКА наказал нападающего за сон
Погребняку диагностирован разрыв ахиллового сухожили
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним119
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение