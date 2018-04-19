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Смертин: изучаем скандирования с фанатской трибуны «Спартака»
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Смертин: изучаем скандирования с фанатской трибуны «Спартака» 

Чемпионат.com 3 часа назад
Офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин прокомментировал тот факт, что КДК рассмотрит уханье болельщиков «Спартака» на матче 1/2 финала Кубка России против «Тосно».
Во время серии послематчевых пенальти фанаты красно-белых ухали в адрес полузащитника «Тосно» Нуну Роши, когда он забил решающий гол и подбежал к трибунам хозяев. Звуки уханья попали в телетрансляцию.
«На данный момент мы изучаем материалы, присланные нашей службой мониторинга, в частности скандирования, которые были слышны с фанатской трибуны «Спартака» после пенальти Нуну Роши. Итоги будут переданы в КДК на рассмотрение», — сказал Смертин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
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