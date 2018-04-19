Смертин: изучаем скандирования с фанатской трибуны «Спартака»

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин прокомментировал тот факт, что КДК рассмотрит уханье болельщиков «Спартака» на матче 1/2 финала Кубка России против «Тосно».

Во время серии послематчевых пенальти фанаты красно-белых ухали в адрес полузащитника «Тосно» Нуну Роши, когда он забил решающий гол и подбежал к трибунам хозяев. Звуки уханья попали в телетрансляцию.