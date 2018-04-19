Ещё
Детский футбольный матч состоится в НГПУ 21 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Детский футбольный матч состоится в НГПУ 21 апреля 

Newsroom24 3 часа назад
Фото: Newsroom24
Представитель Посольства Германии в России Томас Мультхауп встретится с замдиректора департамента внешних связей правительства Нижегородской области Владимиром Преловым в кремле 19 апреля в 16:10. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Будут обсуждаться вопросы организации культурной и развлекательной программы для туристов во время Чемпионата мира по футболу, а также перспективы реализации инвестпроектов в Нижегородской области.
А 21 апреля Томас Мультхауп поучаствует в детском футбольном матче «Стань чемпионом с немецким!», который пройдет в Мининском университете.
Читайте нас на Яндекс. Новости
Newsroom24: последние новости
Большой гоночный уикенд во Франции ждет российских автолюбителей Решающие игры Суперфинала чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» пройдут в Нижнем 21 апреля Ограничений в работе храмов у стадиона быть не должно - Георгий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз1
Кержаков назвал самую красивую спортсменку планеты
ХК ЦСКА наказал нападающего за сон
Погребняку диагностирован разрыв ахиллового сухожили
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним119
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение