Детский футбольный матч состоится в НГПУ 21 апреля

Представитель Посольства Германии в России Томас Мультхауп встретится с замдиректора департамента внешних связей правительства Нижегородской области Владимиром Преловым в кремле 19 апреля в 16:10. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Будут обсуждаться вопросы организации культурной и развлекательной программы для туристов во время Чемпионата мира по футболу, а также перспективы реализации инвестпроектов в Нижегородской области.

А 21 апреля Томас Мультхауп поучаствует в детском футбольном матче «Стань чемпионом с немецким!», который пройдет в Мининском университете.

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