Правительство расширит действие программы «дальневосточного гектара»

Гектар дальневосточной земли станет дополнительным стимулом для переезда соотечественников в Россию в рамках соответствующей государственной программы.

Правительство расширит действие программы «дальневосточного гектара» на тех соотечественников, кто хочет вернуться в страну и заодно получить здесь землю в собственность. Законопроект, рассмотренный на заседании, устанавливает возможность предоставления земельных участков в безвозмездное пользование иностранным гражданам и лицам без гражданства, являющимся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.