Гектар дальневосточной земли станет дополнительным стимулом для переезда соотечественников в Россию в рамках соответствующей государственной программы.
Правительство расширит действие программы «дальневосточного гектара» на тех соотечественников, кто хочет вернуться в страну и заодно получить здесь землю в собственность. Законопроект, рассмотренный на заседании, устанавливает возможность предоставления земельных участков в безвозмездное пользование иностранным гражданам и лицам без гражданства, являющимся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
— Они смогут получить в пользование гектар земли на Дальнем Востоке, но, конечно, они смогут получить землю в собственность только после оформления российского гражданства, — подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев.