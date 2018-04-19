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Правительство расширит действие программы «дальневосточного гектара»
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Правительство расширит действие программы «дальневосточного гектара» 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Гектар дальневосточной земли станет дополнительным стимулом для переезда соотечественников в Россию в рамках соответствующей государственной программы.
Правительство расширит действие программы «дальневосточного гектара» на тех соотечественников, кто хочет вернуться в страну и заодно получить здесь землю в собственность. Законопроект, рассмотренный на заседании, устанавливает возможность предоставления земельных участков в безвозмездное пользование иностранным гражданам и лицам без гражданства, являющимся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
— Они смогут получить в пользование гектар земли на Дальнем Востоке, но, конечно, они смогут получить землю в собственность только после оформления российского гражданства, — подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев.
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