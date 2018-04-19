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Клопп сказал игрокам «Ливерпуля», что они могут тренироваться голыми, поскольку все смотрят на Салаха
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Клопп сказал игрокам «Ливерпуля», что они могут тренироваться голыми, поскольку все смотрят на Салаха 

RT на русском 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп необычным образом отметил, что нападающий Мохамед Салах приковывает себе огромное внимание.
«У нас отличный коллектив. Всем игрокам нравится то, какой ажиотаж вызывает Мо. На разминке перед матчем с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов я сказал парням: «Давайте тренироваться голыми — всё равно никто не заметит, ведь все смотрят на Салаха», — приводит слова Клоппа Goal.
Он отметил, что в предстоящем матче с «Ромой» внимание к израильтянину не уменьшится.
«Не считаю это проблемой. Ребята смогли создать отличную атмосферу, а это очень важная часть хорошего коллектива. У некоторых клубов есть хорошие игроки, но не команда. Я чувствую, что все ребята в восторге от происходящего», — добавил специалист.
Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Ромой» и «Ливерпулем» состоится 24 апреля в Англии. Ответная игра пройдёт 2 мая в Италии.
Ранее сообщалось, что «Уфа» получит денежный бонус за чемпионство «Манчестер Сити» в АПЛ.
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