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Юрген Клопп: «Давайте тренироваться голыми — все равно все смотрят на Салаха»
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Юрген Клопп: «Давайте тренироваться голыми — все равно все смотрят на Салаха» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что нападающий Мохамед Салах приковывает себе огромное внимание. Также немецкий специалист добавил, что в команде сложился отличный микроклимат.
— У нас отличный коллектив. Всем игрокам нравится то, какой ажиотаж вызывает Мо, — цитирует Клоппа goal.com. На разминке перед матчем с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов я сказал парням: «Давайте тренироваться голыми — все равно никто не заметит, ведь все смотрят на Салаха».
Теперь нам предстоит встреча с «Ромой». Думаю, что внимание к нему не уменьшится. Однако не считаю это проблемой. Ребята смогли создать отличную атмосферу, а это очень важная часть хорошего коллектива. У некоторых клубов есть хорошие игроки, но не команда. Я чувствую, что все ребята в восторге от происходящего.
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