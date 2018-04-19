Юрген Клопп: «Давайте тренироваться голыми — все равно все смотрят на Салаха»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что нападающий Мохамед Салах приковывает себе огромное внимание. Также немецкий специалист добавил, что в команде сложился отличный микроклимат.

— У нас отличный коллектив. Всем игрокам нравится то, какой ажиотаж вызывает Мо, — цитирует Клоппа goal.com. На разминке перед матчем с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов я сказал парням: «Давайте тренироваться голыми — все равно никто не заметит, ведь все смотрят на Салаха».

Теперь нам предстоит встреча с «Ромой». Думаю, что внимание к нему не уменьшится. Однако не считаю это проблемой. Ребята смогли создать отличную атмосферу, а это очень важная часть хорошего коллектива. У некоторых клубов есть хорошие игроки, но не команда. Я чувствую, что все ребята в восторге от происходящего.