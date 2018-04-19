В первом квартале 2018 года масса забракованных партий продовольствия в Приморье спикировала с 10133 до 163 кг

Большая часть пришлась на алкоголь.

Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю за первый квартал 2018 года было забраковано 59 партий продовольственного сырья и пищевых продуктов общей массой 163 кг. Для сравнения, в первом квартале 2017 года было забраковано 198 партий общей массой 10133 кг.

В частности, за первые три месяца 2018 года 33,9% от забракованного пришлось на алкогольные напитки, 27,1% — на прочую продукцию, 25,4% — на мясо и мясные продукты. В общем числе забракованных партий импортируемые продовольственное сырьё и пищевые продукты составили 11,9%.

«Забракованные партии продовольственного сырья и пищевых продуктов изъяты из оборота и уничтожены (утилизированы) в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Таможенного союза и законодательством Российской Федерации», — говорится в пресс-релизе.