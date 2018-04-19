Руководство «Арсенала» не намерено расставаться с Венгером 

Руководство лондонского «Арсенала» не намерено расставаться с главным тренером команды Арсеном Венгером.
Так, по сведениям Daily Mail, у 68-летнего специалиста сложились хорошие рабочие отношения с его работодателями. Клуб полностью доверяет своему наставнику и не намерен с ним расставаться, даже если по итогам текущего сезона команда не сможет завоевать место в Лиге Чемпионов на следующий сезон. Единственным вариантом ухода француза с занимаемой им должности является его отставка по собственному желанию.