Ещё
Алексей Кудашов: «У Дацюка небольшой дискомфорт»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алексей Кудашов: «У Дацюка небольшой дискомфорт» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Тренер сборной России Алексей Кудашов рассказал о подготовке команды к матчу с Швецией в рамках Евротура. Встрча состоится сегодня, 19 апреля.
— Бывальцев сыграет в тройке с Гусевым и Дадоновым. Он никогда не выступал с такими сильными партнерами, почему решили его поставить в это звено?
— Каждый игрок начинает с низшей лиги, с юниоров, а потом многие становятся большими хоккеистами. Бывальцев — играющий парень, головастый, решили попробовать такой вариант.
— Почему Дацюк остался в Новогорске?
— Не стали усугублять небольшое, не повреждение даже, небольшой дискомфорт.
— Почему пригласили Кошечкина?
— Даем ему шанс на хорошей волне продолжить сезон после Олимпиады и клуба. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Спорт-Экспресс: последние новости
Павел Могилевец: "Попову можно отдать пас и уже не думать" Моуринью хочет заменить Погба на Крооса Жулиу Сезар: "Моуринью говорил, что я могу отбить больше одноруким, чем Касильяс двумя"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз1
Кержаков назвал самую красивую спортсменку планеты
ХК ЦСКА наказал нападающего за сон
Погребняку диагностирован разрыв ахиллового сухожили
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним119
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение