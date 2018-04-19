Алексей Кудашов: «У Дацюка небольшой дискомфорт»

Тренер сборной России Алексей Кудашов рассказал о подготовке команды к матчу с Швецией в рамках Евротура. Встрча состоится сегодня, 19 апреля.

— Бывальцев сыграет в тройке с Гусевым и Дадоновым. Он никогда не выступал с такими сильными партнерами, почему решили его поставить в это звено?

— Каждый игрок начинает с низшей лиги, с юниоров, а потом многие становятся большими хоккеистами. Бывальцев — играющий парень, головастый, решили попробовать такой вариант.

— Почему Дацюк остался в Новогорске?

— Не стали усугублять небольшое, не повреждение даже, небольшой дискомфорт.

— Почему пригласили Кошечкина?