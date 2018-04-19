Червиченко: «Вылет „Спартака“ из кубка — это провал»

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал поражение «красно-белых» от «Тосно» в состоявшемся вчера полуфинальном матче Кубка России.

"Что тут сказать? Это провал. Игра была хорошая, моментов «Спартак» выдал огромное количество. «Тосно» за весь чемпионат столько не создает, сколько за этот матч создал «Спартак». Списать все это на невезение? Это все-таки не карты, должно быть исполнительское мастерство, в том числе у Глушакова. Он, к сожалению, два раза подвел команду.

Поэтому впечатление двоякое: с одной стороны, работали хорошо, и вроде бы претензий нельзя предъявить. А с другой, если ты вчера кричал о том, что ты — практически чемпион и обладатель кубка, а сегодня не можешь обыграть команду, которая стоит на вылет, — это позор, наверное", — цитирует Червиченко Советский спорт.