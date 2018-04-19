Павел Могилевец: «Шатов показал, что для футболистов деньги — не главное»

Полузащитник «Рубина» Павел Могилевец поделился мнением о решении бывшего партнера по "Зениту" Олега Шатова , который на правах аренды выступает за «Краснодар», сыграть против питерцев, заплатив за такую возможность 10 миллионов рублей. Встреча, состоявшаяся в Санкт-Петербурге 7 апреля, завершилась победой «быков» со счетом 2:1, один из голов забил Шатов.

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— Многих впечатлил поступок игрока «Краснодара» Олега Шатова, который заплатил большие деньги, чтобы сыграть против «Зенита».

— У многих есть мнение, что у футболистов на уме только деньги, но пример Олега показывает, что это не главное, — цитирует «Р-Спорт» Могилевца. — И если на одну игру они готовы потратить такую сумму, это говорит о многом. О том, что им хочется доказать самим себе, их бывшему тренеру, что они хорошие игроки, что они могут играть на таком уровне.

— Напрашивается вопрос: почему так не выкладывались в других матчах до ухода из клуба?

— Почему не выкладывались? Никто не знает, что было на самом деле, почему человек ушел. Это знают только Олег и тренерский штаб «Зенита». Но в этой игре все увидели, какой уровень футбола может показывать Шатов. Он показал, что является игроком высокого уровня.

Зенит — Краснодар