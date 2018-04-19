Антон Слепышев: «Игра за сборную — шанс вернуть уверенность в себе. В „Эдмонтоне“ я играл по семь — восемь минут»

Нападающий сборной России Антон Слепышев рассказал об адаптации после приезда из Северной Америки. Он заявил, что игра за национальную команду на Евротуре — это шанс для него вернуть уверенность в себе.

— Вы недавно приехали из Северной Америки. Вот Евгений Дадонов вчера ходил, спал практически. А у вас адаптация уже закончилась?

— Да я уже восемь дней назад прилетел, поэтому если плохо сыграю, уже не отмажусь этим, — сказал Слепышев.

— Вы собираетесь возвращаться в Россию. Этот матч — хорошая возможность показать себя?

— Конечно, шанс завершить хорошо сезон, ведь он не был удачным для меня. Россия, не Россия — пока не знаю.

— Сезон был неудачным, так как не хватало доверия в «Эдмонтоне»? Уверенность у вас не пропала?

— Есть такой момент. Сейчас хорошая возможность вернуть ее. Почувствовать, что что-то можешь, а не просто играть по семь-восемь минут.

В этом сезоне 23-летний форвард провел 50 матчей в составе «Эдмонтона» в «регулярке» НХЛ и набрал 12 (6+6) очков.