Минтранс Дагестана организовывает бесплатный транспорт для болельщиков чемпионата Европы

Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики планирует организовать бесплатный транспорт для болельщиков чемпионата Европы по спортивной борьбе, сообщил журналистам в пресс-центре турнира представитель Минтранса Магомедгаджи Раджабов.

«Развозить болельщиков на бесплатной основе будут городские автобусы, известные в народе как «метаны»», — сказал Раджабов.

Он также добавил, что с одной из московских компаний заключено соглашение о предоставлении на время чемпионата 12 больших автобусов непосредственно для участников чемпионата.

Всего же для нужд чемпионата будут задействованы от 70 до 80 единиц транспорта.