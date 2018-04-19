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Минтранс Дагестана организовывает бесплатный транспорт для болельщиков чемпионата Европы
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Минтранс Дагестана организовывает бесплатный транспорт для болельщиков чемпионата Европы 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики планирует организовать бесплатный транспорт для болельщиков чемпионата Европы по спортивной борьбе, сообщил журналистам в пресс-центре турнира представитель Минтранса Магомедгаджи Раджабов.
«Развозить болельщиков на бесплатной основе будут городские автобусы, известные в народе как «метаны»», — сказал Раджабов.
Он также добавил, что с одной из московских компаний заключено соглашение о предоставлении на время чемпионата 12 больших автобусов непосредственно для участников чемпионата.
Всего же для нужд чемпионата будут задействованы от 70 до 80 единиц транспорта.
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