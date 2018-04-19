Вице-президент Международной федерации плавания арестован по подозрению в организации убийства

Вице-президент Международной федерации плавания (FINA) Тамаш Гярфаш арестован венгерской полицией по подозрению в организации убийства местного медиамагната Яноша Фенью в 1998 году.

Об этом сообщает Inside the Games.

Отмечается, что Фенью был застрелен в своей машине. Виновным признали словака Йозефа Рохача, который был приговорён к пожизненному заключению. В октябре 2017 года дело об убийстве владельца нескольких венгерских газет, журналов и телевизионной сети было открыто заново.

Пресс-служба FINA заявила, что организация в курсе сообщений, которые касаются члена исполкома Гярфаша, и продолжает ждать дальнейшей информации о расследовании.

Ранее олимпийский чемпион Пити заявил, что в плавании существуют огромные проблемы с допингом.