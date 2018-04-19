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Следим за Дадоновым и Бучневичем: чего ждать от матча Россия — Швеция
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Следим за Дадоновым и Бучневичем: чего ждать от матча Россия — Швеция 

SovSport.Ru 2 часа назад
Фото: SovSport.Ru
Перед ярославскими болельщиками предстанут шесть чемпионов мира и восемь олимпийских лауреатов Пхенчхана. Среди них один бывший железнодорожник — Гавриков, на которого в «Локомотиве» крепко обиделись после свежей серии плей-офф со СКА. Говорят, под санкции попал даже отец защитника, сильно возмущавшийся после того, как сыну заехали по лицу. Якобы его даже объявили на местной арене персоной нон-грата.
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Да, чуть не забыл Алексея Кудашова, уволенного из «Локомотива» в начале уходящего сезона, а теперь призванного в помощники врио главного тренера сборной Ильи Воробьева. Молва уже сватает его в новый штаб СКА.
Из действующих железнодорожников есть шанс выйти на лед у защитника Елесина. Он ведь не только соперников раскалывает на раз-два, но и голы забивает. Доказано недавними матчами Евровызова с норвежцам.
Однако в фокусе, скорее всего, окажется чемпионский тандем Дадонов — Гусев. Интересно, как быстро восстановят связи эти кудесники шайбы, растерзавшие год назад в финале плей-офф КХЛ «Магнитку»? Жаль, что не приехал в Ярославль Дацюк. Не волнуйтесь, с ним все в порядке, Волшебник сыграет в Пардубице.
Бывшую команду Ильи Воробьева в этом составе представляют защитник Береглазов, подписавший с родным клубом контракт на два года, а также вратарь-гренадер Кошечкин.
Готов к пари — именно ему сегодня доверят ворота, а также еще в одном из двух матчей в Пардубице. Сменщик Шестеркин двумя «сухарями» в Норвегии доказал, что не утратил тонус после проведенного на скамейке запасных плей-офф.
Будем следить за звеном Кагарлицкий — Бывальцев — Сошников, его, как и Кудашова, в полном составе сватают в СКА. Еще одна любопытная фигура — нападающий «Рейнджерс» Бучневич. Скаут этого заокеанского клуба двукратный олимпийский чемпион Владимир Лутченко его хвалит. Мы же пока вспоминаем пробуксовку Бучневича в юниорской и молодежной сборных.
Имя нового наставника сборной в Ярославле ассоциируется с его отцом Петром Ильичом. Напомню, именно Воробьев-старший подарил этому хоккейному центру первое чемпионство в России. Негоже будет Илье Петровичу смазать свою домашнюю премьеру в национальной команде.
Кстати, билеты на эту премьеру стоимостью от 300 до 950 рублей еще можно приобрести.
МАТЧИ СБОРНОЙ РОССИИ НА ЧЕШСКИХ ИГРАХ
19 апреля Ярославль 20.00* Россия — Швеция
21 апреля Пардубице 19.15 Россия — Финдяндия
22 апреля Пардубице 15.20 Россия — Чехия
* Время московское.
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