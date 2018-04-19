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На ПМЭФ-2018 пройдет форум по развитию женского предпринимательства под эгидой ЮНИДО
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На ПМЭФ-2018 пройдет форум по развитию женского предпринимательства под эгидой ЮНИДО 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
23 мая 2018 года, в стартовый день Петербургского международного экономического форума, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) проведет Межрегиональный форум по развитию женского предпринимательства. Мероприятие состоится при поддержке Комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России».
Женское предпринимательство является одним из ключевых элементов мирового экономического развития. Международная организация труда фиксирует, что треть всех предпринимателей в мире — это женщины. Около 37% совокупного ВВП формируется благодаря их деятельности. Индекс женской предпринимательской активности WBI (Women Business Index) с момента старта исследования в 2015 году находится в возрастающем тренде. Сегодня мировой потенциал развития женского предпринимательства остается стабильно высоким. Форум предоставляет уникальную возможность обмена необходимой информацией для налаживания и укрепления бизнес-контактов и международной кооперации.
Фонд «Росконгресс» и ЮНИДО имеют успешную историю сотрудничества. В прошлом году в Петербургском международном экономическом форуме принимали участие представительные делегации участников двух межрегиональных форумов ЮНИДО, посвященных вопросам взаимодействия малого и среднего предпринимательства России и стран Латинской Америки, а также на полях ПМЭФ состоялся аналогичный форум, посвященный проблематике женского предпринимательства в Европе и арабских странах.
В 2017 году Межрегиональный форум ЮНИДО собрал на площадке XXI ПМЭФ более 200 участников, которые констатировали актуальность и востребованность повестки мероприятия. Как отметила Ee Высочество шейха Хисса Саад аль-Абдулла аль-Салем ас-Саббах, президент совета арабских женщин-предпринимателей, «наша деятельность направлена на расширение участия женщин в экономике, на содействие в приобретении ими навыков и получении доступа к ресурсам для развития предпринимательской деятельности. Сегодня открывается хорошая возможность, чтобы российский бизнес пришел в арабские страны, и наоборот — бизнес арабских стран вышел на российский рынок».
Тема консолидации женщин-предпринимателей будет продолжена на втором Евразийском женском форуме, который состоится 20—21 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге.
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