На Русском месторождении прошел смотр-конкурс «Лучший по профессии» 

Традиционно участники конкурса прошли два этапа соревнований: теоретический и практический. Теоретический этап позволил конкурсантам продемонстрировать знания основ производственного процесса и ответить на вопросы, касающиеся требований промышленной безопасности. Практический — показать навыки и мастерство при выполнении текущей работы на месторождении.
Смотр-конкурс дает участникам хорошую возможность показать лучшие профессиональные качества, обменяться практическим опытом и знаниями. Победители конкурса в каждой номинации представят АО «Тюменнефтегаз» на финале смотра-конкурса «Лучший по профессии-2018» среди нефтегазодобывающих предприятий ПАО «НК „Роснефть“, который пройдет в октябре этого года в Краснодаре.