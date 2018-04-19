На Русском месторождении прошел смотр-конкурс «Лучший по профессии»

Традиционно участники конкурса прошли два этапа соревнований: теоретический и практический. Теоретический этап позволил конкурсантам продемонстрировать знания основ производственного процесса и ответить на вопросы, касающиеся требований промышленной безопасности. Практический — показать навыки и мастерство при выполнении текущей работы на месторождении.