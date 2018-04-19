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В очередную экспедицию вологодские поисковики отправятся под флагом Вологодской области
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В очередную экспедицию вологодские поисковики отправятся под флагом Вологодской области 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Символ региона руководителю поисковиков Александру Метелкину вручил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Луценко после подписания о сотрудничестве. Совместная работа будет вестись в рамках партийного проекта «Историческая память».
В этот раз в экспедицию поисковики отправятся 21 апреля. Она пройдет в Кировском районе Ленинградской области. Для вологжан акция будет самой многочисленной: под флагом с гербом региона будут работать 110 добровольцев.
Кроме вологжан, в кировских лесах соберутся отряды из 12 регионов России. Этот год станет юбилейным для поисковиков: всероссийское движение отметит свое 30-летие. Вологжане к этой дате тоже подводят свои итоги.
«Мы отработали 12 экспедиций в Кировском районе Ленинградской области, 25 экспедиций — в Бабаевском районе, 4 — в Оште. За пять лет мы подняли 353 солдата и офицера. Установлены имена 18 бойцов, у 14 из них найдены родственники», — рассказал Александр Метелкин, председатель ВРО «Российского военно-исторического общества».
На встрече с единороссами в преддверии юбилея поисковики и ветераны движения получили награды и памятные знаки от Законодательного Собрания области. Еще одним подарком стал самый необходимый в экспедиции инструмент — компактные лопаты. Их вручил председатель ЗСО Андрей Луценко.
«Мы со своей стороны готовы всячески содействовать и помогать в вашем, на мой взгляд, очень благородном деле. Подписав такое соглашение, мы, надеюсь, найдем возможность для эффективного взаимодействия и поддержки», — прокомментировал соглашение секретарь ВРО партии «Единая Россия», председатель Заксобрания области Андрей Луценко.
Обе стороны сразу же обсудили первые совместные дела. Одним из них станет выпуск книги о вологодских поисковиках.
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