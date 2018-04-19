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В отношении «Фарм СКД» и «Новофарм» возбуждено дело за ограничение конкуренции
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В отношении «Фарм СКД» и «Новофарм» возбуждено дело за ограничение конкуренции 

Волга Ньюс 2 часа назад
Дело было возбуждено по материалам антимонопольной службы, которая признала этих поставщиков виновными в заключении и реализации антиконкурентного соглашения, которое обеспечивало поддержание цен при проведении 465 электронных аукционов на поставку лекарств для нужд медицинских учреждений в пяти регионах РФ на общую сумму более 420 млн рублей.
"Аукционы завершились с минимальным снижением цены контракта и при отсутствии конкурентной борьбы", — говорится в сообщении ФАС РФ.
Это решение «Фарм СКД» и «Новофарм» пытались обжаловать, однако и суд первой инстанции, и апелляция, а теперь и кассация посчитали решение ФАС законным. В определении суда первой инстанции уточняется, что представители «Фарм СКД» и «Новофарм» заявляли о том, что принадлежат к одной группе лиц, поэтому на них не распространяются положения статьи 11 Закона о защите конкуренции.
В решении суда отмечалось, что согласно выписке из ЕГРЮЛ, владельцами «Фарм СКД» являются Владимир Поникаров, Андрей Кучер и Евгений Литвишков (директор общества). Также в определении суда первой инстанции указывается, что ООО «Фарм СКД» принадлежит 24,99% в уставном капитале ОАО «Новофарм», еще 13,5% акций компании принадлежит заместителю директора «Фарм СКД».
Однако, по мнению суда и ФАС, указанная информация не свидетельствует о том, что у «Фарм СКД» имеется контрольный пакет акций «Новофарма», а значит положения статьи 11 Закона о защите конкуренции на компании распространяется. Также суд признал несостоятельным довод компаний о том, что они не являются субъектами-конкурентами.
Кроме того, как сообщает ФАС России, ООО «Фарм СКД» было привлечено к административной ответственности в размере более 85 млн руб., ОАО «Новофарм» назначен штраф более 5 млн рублей.
Однако обе компании обратились в суд в попытке обжаловать эти решения, и «Фарм СКД» удалось снизить размер штрафа до 4,2 млн рублей. Правда, это определение суда обжалует ФАС. Решение по заявлению «Новофарм» судом еще не принято.
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