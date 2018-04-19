Ещё
Глава медслужбы КХЛ: У хоккеистов не было серьезных жалоб на здоровье в этом сезоне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глава медслужбы КХЛ: У хоккеистов не было серьезных жалоб на здоровье в этом сезоне 

Советский спорт 1 час назад
— Как оцените работу медицинской службы КХЛ?
— На пятерку. Это не просто мое мнение. К нам приезжали аудиторы из Международной федерации хоккея и поставили оценку работе персонала, в том числе, по антидопинговым вопросам. У них не было замечаний, что мне очень приятно. Сам я могу оценивать как медицинские факторы, так и человеческие. В этом сезоне наши доктора очень порадовали. К ним не нашлось замечаний, у хоккеистов не было серьезных жалоб на свое здоровье. Все сработали четко — это главный показатель. Раньше приходилось некоторые проблемы решать в ручном режиме, в нынешнем сезоне такого не наблюдалось, — сказал Гаджиев.
Советский спорт: последние новости
Павел Могилевец: То, что "Рубин" наигрывает на тренировках, теперь получается в официальных матчах Вячеслав Матюшенко: «Тосно» в ближайшее время начнет переговоры с Погребняком Юрченко: В пяти случаях из шести я знал, куда спартаковцы будут бить пенальти
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кержаков назвал самую красивую спортсменку планеты
ХК ЦСКА наказал нападающего за сон
Погребняку диагностирован разрыв ахиллового сухожили
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним119
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение