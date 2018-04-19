Глава медслужбы КХЛ: У хоккеистов не было серьезных жалоб на здоровье в этом сезоне

— Как оцените работу медицинской службы КХЛ?

— На пятерку. Это не просто мое мнение. К нам приезжали аудиторы из Международной федерации хоккея и поставили оценку работе персонала, в том числе, по антидопинговым вопросам. У них не было замечаний, что мне очень приятно. Сам я могу оценивать как медицинские факторы, так и человеческие. В этом сезоне наши доктора очень порадовали. К ним не нашлось замечаний, у хоккеистов не было серьезных жалоб на свое здоровье. Все сработали четко — это главный показатель. Раньше приходилось некоторые проблемы решать в ручном режиме, в нынешнем сезоне такого не наблюдалось, — сказал Гаджиев.