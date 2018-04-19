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Федор Чалов: С хорошим настроением готовимся к «Краснодару»
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Федор Чалов: С хорошим настроением готовимся к «Краснодару» 

Советский спорт 2 часа назад
— Не так все просто было. Нам надо было забить быстрый гол, но не получалось. После первого мяча стало легче, сразу забили второй. Почувствовали уверенность и довели игру до победы.
— «Амкар» получил два гола «в раздевалку». Как думаешь, это был ключевой момент поединка? — Да, конечно.
— Вспомни, пожалуйста, свои голы. — В первом моменте Муса прострелил на ближнюю штангу. Получилось хорошо попасть по мячу, вратарь не был готов. Перед вторым голом Марио меня увидел, я открылся из-под дальнего защитника. Он покатил мяч, мне оставалось лишь попасть по нему.
— У команды очень напряженный график, но соперники по таблице допускают осечки и теряют очки. Каковы шансы на достойное завершение сезона? — Не слежу за тем, как выступают соперники. Нам надо работать над своей игрой. С хорошим настроением готовимся к «Краснодару», посмотрим, что будет дальше.
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