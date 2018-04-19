«Спортинг», «Бенфика» и «Сельта» оштрафованы за нарушения при трансферах

Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал португальские «Спортинг» и «Бенфику», а также испанскую «Сельту» за нарушения трансферного регламента, сообщает официальный сайт организации.

Отмечается, что «Бенфика», «Спортинг» и «Сельта» оштрафованы на 150 тыс., 110 тыс. и 65 тыс. швейцарских франков соответственно.

Клубы понесли санкции за то, что заключили с игроками контракты, которые позволяют третьим лицам влиять на дела и независимость клубов.

Ранее сообщалось, что член совета Международной федерации футбола (ФИФА), а также вице-президент Африканской конфедерации футбола (КАФ) Констант Омари арестованы по подозрению в коррупции.