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«Спортинг», «Бенфика» и «Сельта» оштрафованы за нарушения при трансферах
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«Спортинг», «Бенфика» и «Сельта» оштрафованы за нарушения при трансферах 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: Reuters
Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал португальские «Спортинг» и «Бенфику», а также испанскую «Сельту» за нарушения трансферного регламента, сообщает официальный сайт организации.
Отмечается, что «Бенфика», «Спортинг» и «Сельта» оштрафованы на 150 тыс., 110 тыс. и 65 тыс. швейцарских франков соответственно.
Клубы понесли санкции за то, что заключили с игроками контракты, которые позволяют третьим лицам влиять на дела и независимость клубов.
Ранее сообщалось, что член совета Международной федерации футбола (ФИФА), а также вице-президент Африканской конфедерации футбола (КАФ) Констант Омари арестованы по подозрению в коррупции.
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